Собака напала на ребенка в Астане: хозяин заплатит больше полумиллиона тенге

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел дело о нападении собаки на ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Законный представитель несовершеннолетней с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба обратился в судебные органы.

Отмечалось, что собака напала на девочку. Ребенок пострадал и проходил лечение в стационаре.

Владелец собаки был привлечен к административной ответственности.

"Суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка провел примирительную процедуру, стороны пришли к миру, ответчик добровольно согласился возместить моральный вред в сумме 300 тыс. тенге, материальный ущерб 200 тыс. тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

В результате, судом было утверждено медиативное соглашение.

Напомним, что в конце 2023 года стая бродячих собак напала на школьника в Алматинской области. В акимате отметили, что никаких жалоб или обращений со стороны подростка на видео не поступало в медицинские учреждения. Тем не менее ветеринары провели работы по отлову бродячих собак в Талгаре.

А в ноябре собака напала на семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске. Мать пострадавшей сообщила об этом в соцсетях, а после - обратилась в полицию. Пострадавшей девочке потребовалась помощь врачей.

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