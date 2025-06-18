Трансгендеры и plus size, но без детей: о требованиях к участницам рассказали в "Мисс Казахстан"

Организаторы "Мисс Казахстан" рассказали, кто может участвовать в конкурсе - заявку на участие могут подать трансгендеры и девушки plus size, передает NUR.KZ.

При этом замужние и женщины с детьми рассматриваться не будут.

"Что касается параметров, то в конкурсе могут участвовать все девушки от 18 лет, от 165 см. Конкурс для девушек абсолютно бесплатный. Девушки не делают никакие взносы ни у нас, ни в регионах, и такого не будет. Насчет plus size - я не знаю, кто сказал, что они не могут участвовать. Мы с радостью бы посмотрели.

Я жду вообще абсолютно всех. Пусть это будут трансгендеры. Это свобода выбора. Если девушка так себя чувствует, значит, она уже может по умолчанию участвовать в конкурсе. Мы лояльны и открыты ко всем. Если придет девушка plus size, и она будет яркая, харизматичная, красивая, мы рассмотрим и ее тоже. К сожалению, пока я таких не видела", - рассказала на пресс-конференции в РСК Алматы директор конкурса Miss Qazaqstan Айжан Рузаева.

Айжан Рузаева. Фото: РСК Алматы

По словам спикера, параметры для участниц вроде 90-60-90 уже давно международные конкурсы сняли, а казахстанский конкурс красоты следует их примеру.

"И единственное условие, я повторюсь, это от 18 лет, от 165 сантиметров, не замужем и без детей. Я и до этого говорила, замужние и девушки с детьми могут участвовать в других конкурсах. У нас же республиканский конкурс, и мы должны представлять и двигаться по стандартам международным", - отметила Айжан Рузаева.

Стоит отметить, что финал конкурса в этот раз пройдет в метро Алматы, на станции имени Мухтара Ауэзова. Как пообещали организаторы, на работу поездов конкурс не повлияет, а само мероприятие и вовсе рассчитано на нерабочее время - оно начнется в полночь.

Посетить финал "Мисс Казахстан" смогут далеко не все - на событие будет выделено всего сто пригласительных.

Концепция шоу будет строиться на синтезе красоты, моды, городской эстетики и технологий. Архитектурная среда подземки - станция, названная в честь великого казахского писателя и мыслителя, - придаст событию дополнительный культурный контекст. Организаторы подчеркивают, что такое решение не случайно: метро - это место движения, точка пересечения жизней, голосов и историй.

По словам спикера, региональные отборы уже стартовали и охватывают 15 городов Казахстана - от Павлодара до Талдыкоргана. В этом году особое внимание уделяется не только внешним данным участниц, но и их внутреннему миру, социальной активности и взглядам.

Напомним, финал конкурса "Мисс Казахстан-2024" прошел в одном из ресторанов города. Главной красавицей страны стала Багым Балтабаева.

Также сообщалось, что "Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова в этом году представила страну на мировой арене - конкурсе Miss World-2025.