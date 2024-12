"Мисс Казахстан-2024" выбрали в Алматы (фото)

В Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2024". Финал национального конкурса прошел в одном из ресторанов города. Главной красавицей страны в этом году стала Багым Балтабаева, передает корреспондент NUR.KZ.

За звание самой красивой девушки республики боролись 20 претенденток. Всего на конкурс заявки подали свыше двух тысяч казахстанок.

Конкурс "Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проходили финальные состязания в одном из алматинских ресторанов. К слову, незадолго до начала мероприятия отключили электроэнергию - и возникла угроза, что выбирать "Мисс Казахстан" жюри придется в темноте. Однако вскоре проблема была решена.

Конкурс "Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В состав жюри вошли первая Мисс Казахстан Сауле Рахмедова, балерина Сабина Идрисова, дизайнер Айрат Надров, пластический хирург Ильяс Бейскенов, директор национального конкурса "Мисс Казахстан" Айжан Рузаева и дизайнер из Кыргызстана Арзубек Вонама.

По мнению первой Мисс Казахстан-1989 Сауле Рахмедовой, важно оценивать индивидуальность и харизму девушки.

Сауле Рахмедова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это, наверное, богом дано. Если от девушки энергия идет. Я по своему конкурсу сужу: мы и танцевали, и дефиле было, и на вопросы отвечали. Это базовое. В процессе можно увидеть, что из себя представляет человек", - рассказала Сауле Рахмедова.

Она добавила, что конкурс красоты в то время проводился на стадионе, а от сегодняшнего конкурса он отличался меньшим подготовительным процессом.

Выход в спортивных костюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лозунг конкурса в этом году звучит как The Art Of Being A Woman ("Искусство быть женщиной‎"). Он свидетельствует о том, что конкурс красоты в Казахстане становится широкой площадкой для поддержки женщин в любых сферах деятельности и больше не акцентирует основное внимание только на внешности участниц.

Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для победы в нем важно проявлять социальную активность, заниматься общественной деятельностью, волонтерством, повышать интеллектуальные навыки и расширять кругозор. В этом году организаторы отменили ограничение по возрасту: участие в конкурсе смогли принять девушки и 28, и 30 лет.

Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов. Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой. После этого этапа отсеялись 10 красавиц. Еще 10 прошли в следующий этап.

Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После выхода в этно-костюмах на сцене остались пять финалисток.

Интеллектуальный конкурс. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На интеллектуальное испытание девушки вышли в потрясающих вечерних платьях. В этом туре участницы должны были продемонстрировать свои эрудицию и смекалку. По итогам всех состязаний номинации распределились следующим образом.

Финалистки конкурса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс people choice-2024" – Инкар Бактияр.

Инкар Бактияр - Мисс people choice. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Звание "Вице Мисс Казахстан-2024" получила Айдана Абылкасова.

Айдана Абылкасова - Вице-мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Земля Казахстан-2024" названа Томирис Кадырхан.

Томирис Кадырхан - Мисс Земля Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Вселенная Казахстан-2024" стала Дана Алмасова.

Дана Алмасова - Мисс Вселенная Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Титул "Мисс Казахстан-2024" получила Багым Балтабаева.

Багым Балтабаева - Мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Багым Балтабаева - Мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".

Победительницы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее мы подробно рассказывали про всех финалисток конкурса. Среди них есть чемпионка Азии по джиу-джитсу, балерина, стоматолог, дайвер. Некоторые из девушек владеют четырьмя языками.