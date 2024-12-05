"Мисс Казахстан-2024" выбрали в Алматы (фото)
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В Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2024". Финал национального конкурса прошел в одном из ресторанов города. Главной красавицей страны в этом году стала Багым Балтабаева, передает корреспондент NUR.KZ.
За звание самой красивой девушки республики боролись 20 претенденток. Всего на конкурс заявки подали свыше двух тысяч казахстанок.
Проходили финальные состязания в одном из алматинских ресторанов. К слову, незадолго до начала мероприятия отключили электроэнергию - и возникла угроза, что выбирать "Мисс Казахстан" жюри придется в темноте. Однако вскоре проблема была решена.
В состав жюри вошли первая Мисс Казахстан Сауле Рахмедова, балерина Сабина Идрисова, дизайнер Айрат Надров, пластический хирург Ильяс Бейскенов, директор национального конкурса "Мисс Казахстан" Айжан Рузаева и дизайнер из Кыргызстана Арзубек Вонама.
По мнению первой Мисс Казахстан-1989 Сауле Рахмедовой, важно оценивать индивидуальность и харизму девушки.
"Это, наверное, богом дано. Если от девушки энергия идет. Я по своему конкурсу сужу: мы и танцевали, и дефиле было, и на вопросы отвечали. Это базовое. В процессе можно увидеть, что из себя представляет человек", - рассказала Сауле Рахмедова.
Она добавила, что конкурс красоты в то время проводился на стадионе, а от сегодняшнего конкурса он отличался меньшим подготовительным процессом.
Лозунг конкурса в этом году звучит как The Art Of Being A Woman ("Искусство быть женщиной"). Он свидетельствует о том, что конкурс красоты в Казахстане становится широкой площадкой для поддержки женщин в любых сферах деятельности и больше не акцентирует основное внимание только на внешности участниц.
Для победы в нем важно проявлять социальную активность, заниматься общественной деятельностью, волонтерством, повышать интеллектуальные навыки и расширять кругозор. В этом году организаторы отменили ограничение по возрасту: участие в конкурсе смогли принять девушки и 28, и 30 лет.
Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов. Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой. После этого этапа отсеялись 10 красавиц. Еще 10 прошли в следующий этап.
После выхода в этно-костюмах на сцене остались пять финалисток.
На интеллектуальное испытание девушки вышли в потрясающих вечерних платьях. В этом туре участницы должны были продемонстрировать свои эрудицию и смекалку. По итогам всех состязаний номинации распределились следующим образом.
"Мисс people choice-2024" – Инкар Бактияр.
Звание "Вице Мисс Казахстан-2024" получила Айдана Абылкасова.
"Мисс Земля Казахстан-2024" названа Томирис Кадырхан.
"Мисс Вселенная Казахстан-2024" стала Дана Алмасова.
Титул "Мисс Казахстан-2024" получила Багым Балтабаева.
Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".
Ранее мы подробно рассказывали про всех финалисток конкурса. Среди них есть чемпионка Азии по джиу-джитсу, балерина, стоматолог, дайвер. Некоторые из девушек владеют четырьмя языками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196764-miss-kazahstan-2024-vybrali-v-almaty-foto/