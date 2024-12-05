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"Мисс Казахстан-2024" выбрали в Алматы (фото)

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Багым Балтабаева
Багым Балтабаева - Мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2024". Финал национального конкурса прошел в одном из ресторанов города. Главной красавицей страны в этом году стала Багым Балтабаева, передает корреспондент NUR.KZ.

За звание самой красивой девушки республики боролись 20 претенденток. Всего на конкурс заявки подали свыше двух тысяч казахстанок.

Конкурс "Мисс Казахстан"
Конкурс "Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проходили финальные состязания в одном из алматинских ресторанов. К слову, незадолго до начала мероприятия отключили электроэнергию - и возникла угроза, что выбирать "Мисс Казахстан" жюри придется в темноте. Однако вскоре проблема была решена.

Конкурс "Мисс Казахстан"
Конкурс "Мисс Казахстан". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В состав жюри вошли первая Мисс Казахстан Сауле Рахмедова, балерина Сабина Идрисова, дизайнер Айрат Надров, пластический хирург Ильяс Бейскенов, директор национального конкурса "Мисс Казахстан" Айжан Рузаева и дизайнер из Кыргызстана Арзубек Вонама.

По мнению первой Мисс Казахстан-1989 Сауле Рахмедовой, важно оценивать индивидуальность и харизму девушки.

Сауле Рахмедова
Сауле Рахмедова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это, наверное, богом дано. Если от девушки энергия идет. Я по своему конкурсу сужу: мы и танцевали, и дефиле было, и на вопросы отвечали. Это базовое. В процессе можно увидеть, что из себя представляет человек", - рассказала Сауле Рахмедова.

Она добавила, что конкурс красоты в то время проводился на стадионе, а от сегодняшнего конкурса он отличался меньшим подготовительным процессом.

Выход в спортивных костюмах
Выход в спортивных костюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лозунг конкурса в этом году звучит как The Art Of Being A Woman ("Искусство быть женщиной‎"). Он свидетельствует о том, что конкурс красоты в Казахстане становится широкой площадкой для поддержки женщин в любых сферах деятельности и больше не акцентирует основное внимание только на внешности участниц.

Выход в этнокостюмах
Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для победы в нем важно проявлять социальную активность, заниматься общественной деятельностью, волонтерством, повышать интеллектуальные навыки и расширять кругозор. В этом году организаторы отменили ограничение по возрасту: участие в конкурсе смогли принять девушки и 28, и 30 лет.

Выход в этнокостюмах
Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов. Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой. После этого этапа отсеялись 10 красавиц. Еще 10 прошли в следующий этап.

Выход в этнокостюмах
Выход в этнокостюмах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После выхода в этно-костюмах на сцене остались пять финалисток.

Интеллектуальный конкурс
Интеллектуальный конкурс. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На интеллектуальное испытание девушки вышли в потрясающих вечерних платьях. В этом туре участницы должны были продемонстрировать свои эрудицию и смекалку. По итогам всех состязаний номинации распределились следующим образом.

Финалистки конкурса
Финалистки конкурса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс people choice-2024" – Инкар Бактияр.

Инкар Бактияр
Инкар Бактияр - Мисс people choice. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Звание "Вице Мисс Казахстан-2024" получила Айдана Абылкасова.

Айдана Абылкасова
Айдана Абылкасова - Вице-мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Земля Казахстан-2024" названа Томирис Кадырхан.

Томирис Кадырхан
Томирис Кадырхан - Мисс Земля Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Вселенная Казахстан-2024" стала Дана Алмасова.

Дана Алмасова
Дана Алмасова - Мисс Вселенная Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Титул "Мисс Казахстан-2024" получила Багым Балтабаева.

Багым Балтабаева
Багым Балтабаева - Мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Багым Балтабаева
Багым Балтабаева - Мисс Казахстан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".

Победительницы
Победительницы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее мы подробно рассказывали про всех финалисток конкурса. Среди них есть чемпионка Азии по джиу-джитсу, балерина, стоматолог, дайвер. Некоторые из девушек владеют четырьмя языками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196764-miss-kazahstan-2024-vybrali-v-almaty-foto/

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