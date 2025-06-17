Финал "Мисс Казахстан" в этом году пройдет в метро Алматы
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В этом году финал конкурса "Мисс Казахстан" пройдет в необычном месте - на станции метро в Алматы, об этом сообщили организаторы мероприятия, передает NUR.KZ.
Сообщается, что национальный конкурс красоты Miss Qazaqstan 2025 впервые в истории проведет финал в уникальной локации - на станции метро имени Мухтара Ауэзова. Это событие обещает стать значимой вехой в культурной жизни мегаполиса, отметили организаторы.
"Впервые подземка Алматы превратится в сцену, где сольются красота, мода, искусство и урбанистика. Станция, названная в честь великого казахского писателя и мыслителя, станет местом, где современность встретится с культурным наследием, а городское пространство зазвучит новыми смыслами.
Финал конкурса Miss Qazaqstan в метро - это не просто смелый шаг, а культурный манифест, подчеркивающий, что красота, как и культура, не имеет границ и может быть повсюду. Алматы, как креативная столица Казахстана, снова подтверждает свой статус новатора: конкурс перемещается из большой сцены в пространство повседневности, делая шаг навстречу горожанам", - говорится в официальном сообщении дирекции конкурса.
В пресс-службе конкурса добавили, что уже сейчас региональные отборы охватывают 15 городов страны.
Напомним, финал конкурса "Мисс Казахстан-2024" прошел в одном из ресторанов города. Главной красавицей страны стала Багым Балтабаева.
Также сообщалось, что "Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова в этом году представила страну на мировой арене - конкурсе Miss World-2025.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256354-final-miss-kazahstan-v-etom-godu-proydet-v-metro-almaty/
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