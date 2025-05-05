Стало известно, кто представит Казахстан на конкурсе Miss World

Мисс Казахстан-2023 Сабина Идрисова представит страну на мировой арене - девушка готовится к конкурсу Miss World, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала Сабина Идрисова во время брифинга на площадке РСК Алматы, она прошла долгую подготовку, включавшую в себя съемки в разных уголках Казахстана, создание творческого номера, прохождение курсов в разных направлениях — от английского языка до визажа и дефиле — и многое другое. В прошлом профессиональная балерина, Сабина настроена на победу.

Девушка свободно владеет русским, казахским и английским языками. Активно занимается спортом, профессионально строит модельную карьеру, работает над осанкой и дефиле.

Специально для Miss World-2025, который состоится в Индии, был создан эксклюзивный наряд.

"Этот костюм — не просто платье, а история, рассказанная через свет, узор и форму. Он объединяет прошлое и настоящее, прославляя красоту казахской культуры", - говорит Сабина.

Наряд красавицы вдохновлен традиционным казахским свадебным платьем и воплощает дух национальной культуры в современном стиле. Пышная юбка и струящийся шлейф создают величественный силуэт, подчеркивая грацию и женственность. Основной мотив — тюльпан, символ нежности и пробуждения, вышит вручную по всему платью и легкой накидке.

В этом году старейший мировой конкурс красоты обещает собрать около 120 участниц. Торжественное открытие состоится 11 мая, а гранд-финал - 31 мая.

"Я чувствую невероятную ответственность и гордость, представляя свою страну. Для меня важно не просто быть участницей, а стать посланницей культуры, красоты и духа Казахстана", - делится эмоциями Сабина.

Между тем, уже стартовал открытый кастинг на конкурс "Мисс Казахстан-2025", который проходит под лозунгом Freedom of Choice.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса "Мисс Казахстан-2023", получившая региональный статус "Мисс Вселенная", Мадина Альмуханова приняла участие в мировом конкурсе красоты.