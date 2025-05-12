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Туриста из Вьетнама искали с помощью беспилотника в горах Алматы

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Нашли туриста в горах Алматы
Нашли туриста в горах Алматы. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня днем спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда выдвинулись в горы Бостандыкского района для проведения поисковых работ гражданина Вьетнама.

"Он поднялся в горы на высоте 2510 метров над уровнем моря и заблудился. Прибыв в район Большого Алматинского озера в направлении перевал Чукур и пройдя 5 км, спасатели нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.

На поисковые работы был задействован кинологический расчет и БПЛА", - сообщили в ведомстве.

На днях мы писали, что поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

Отметим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях; 
  • основную часть похода выполняйте до обеда; 
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности; 
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб; 
  • обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244285-turista-iz-vetnama-iskali-s-pomoshchyu-bespilotnika-v-gorah-almaty/