Туриста из Вьетнама искали с помощью беспилотника в горах Алматы

Спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня днем спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда выдвинулись в горы Бостандыкского района для проведения поисковых работ гражданина Вьетнама.

"Он поднялся в горы на высоте 2510 метров над уровнем моря и заблудился. Прибыв в район Большого Алматинского озера в направлении перевал Чукур и пройдя 5 км, спасатели нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.

На поисковые работы был задействован кинологический расчет и БПЛА", - сообщили в ведомстве.

На днях мы писали, что поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

Отметим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.