Туриста из Вьетнама искали с помощью беспилотника в горах Алматы
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Спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня днем спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда выдвинулись в горы Бостандыкского района для проведения поисковых работ гражданина Вьетнама.
"Он поднялся в горы на высоте 2510 метров над уровнем моря и заблудился. Прибыв в район Большого Алматинского озера в направлении перевал Чукур и пройдя 5 км, спасатели нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.
На поисковые работы был задействован кинологический расчет и БПЛА", - сообщили в ведомстве.
На днях мы писали, что поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
Отметим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244285-turista-iz-vetnama-iskali-s-pomoshchyu-bespilotnika-v-gorah-almaty/