Молодой парень потерялся в горах близ Алматы (видео)

Поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне молодой человек 2005 года рождения, спускаясь с гор Талгарского района Алматинской области, сбился с пути и обратился за помощью к спасателям.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехав с поста "Медео" доехала до моста в ущелье Кимасар, а дальше выдвинулась пешим ходом в горы в сторону пика Фурманова, высота которого составляет 3053 метра.

"Несмотря на сложные погодные условия, в виде обильного дождя, густого тумана и ограниченной видимости спасатели нашли туриста, оказали ему необходимую помощь и соблюдая меры безопасности доставили до населенного пункта. Заявитель в медицинской помощи не нуждался", - сообщили в ведомстве.

Отметим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.