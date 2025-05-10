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Эзотерика

Молодой парень потерялся в горах близ Алматы (видео)

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Спасение парня
Спасение парня. Кадр из видео: МЧС РК

Поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне молодой человек 2005 года рождения, спускаясь с гор Талгарского района Алматинской области, сбился с пути и обратился за помощью к спасателям.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выехав с поста "Медео" доехала до моста в ущелье Кимасар, а дальше выдвинулась пешим ходом в горы в сторону пика Фурманова, высота которого составляет 3053 метра.

"Несмотря на сложные погодные условия, в виде обильного дождя, густого тумана и ограниченной видимости спасатели нашли туриста, оказали ему необходимую помощь и соблюдая меры безопасности доставили до населенного пункта. Заявитель в медицинской помощи не нуждался", - сообщили в ведомстве.

Отметим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях; 
  • основную часть похода выполняйте до обеда; 
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности; 
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб; 
  • обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243511-molodoy-paren-poteryalsya-v-gorah-bliz-almaty-video/