До +40: жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 17 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается безоблачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.