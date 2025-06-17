До +40: жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 17 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны тоже пообещали погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается безоблачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256120-do-40-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/
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