Скопление пожарной техники возле акимата: в ДЧС обратились к алматинцам

В ДЧС Алматы обратились к жителям города с предупреждением о возможном скоплении пожарной спецтехники возле акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС, с 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" будет проводиться подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС.

"В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники на пересечении улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры города Алматы.

Просим сохранять спокойствие - это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб", - рассказали в ведомстве.

При этом в департаменте добавили, что само тактико-специальное учение пройдет 1 июля этого года.

Напомним, ранее в Сети появилось видео очевидца, заснявшего пожарную машину и патрульное авто у гостиницы "Казахстан" в Алматы. Оказалось, ДЧС проводит учения.

Также в феврале алматинцы обсуждали "взрыв на центральном стадионе" - со стороны спортивного сооружения донесся сильный грохот. Выяснилось, что беспокоиться не о чем - в Дирекции спортивных сооружений рассказали, что на стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты.

А осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы - видео появились в Сети. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция. В дальнейшем пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня и без пострадавших.