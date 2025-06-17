Скопление пожарной техники возле акимата: в ДЧС обратились к алматинцам
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В ДЧС Алматы обратились к жителям города с предупреждением о возможном скоплении пожарной спецтехники возле акимата, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в ДЧС, с 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" будет проводиться подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС.
"В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники на пересечении улиц Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры города Алматы.
Просим сохранять спокойствие - это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб", - рассказали в ведомстве.
При этом в департаменте добавили, что само тактико-специальное учение пройдет 1 июля этого года.
Напомним, ранее в Сети появилось видео очевидца, заснявшего пожарную машину и патрульное авто у гостиницы "Казахстан" в Алматы. Оказалось, ДЧС проводит учения.
Также в феврале алматинцы обсуждали "взрыв на центральном стадионе" - со стороны спортивного сооружения донесся сильный грохот. Выяснилось, что беспокоиться не о чем - в Дирекции спортивных сооружений рассказали, что на стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты.
А осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы - видео появились в Сети. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция. В дальнейшем пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня и без пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256213-skoplenie-pozharnoy-tehniki-vozle-akimata-v-dchs-obratilis-k-almatincam/
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