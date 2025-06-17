Астанчанка через суд добилась изменения национальности в документах
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В Астане жительница хотела сменить национальность с "белоруски" на "немку". Однако добиться ей этого удалось только через суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщил Верховный суд в Telegram-канале, жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с "белоруски" на "немку". Свое происхождение она подтвердила по линии близких родственников: в актовой записи о рождении ее дедушки в графе "национальность" у прадеда и прабабушки значится "немцы".
Однако в миграционной службе женщина получила отказ. Ей сообщили, что, согласно статье 65 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя.
Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал отказ миграционной службы незаконным.
"Конституционный суд, исследовав нормы национального и международного законодательства, судебную практику и зарубежный опыт, отметил, что определение национальной принадлежности связано с самоидентификацией личности и основывается не только на происхождении, но и на иных обстоятельствах.
С учетом правовой позиции Конституционного суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребенка, а также иные объективные и достоверные доказательства", - сообщили в суде.
Отмечается, что близкие родственники истца были немцами, подвергались политическим репрессиям и были вынуждены изменить свою национальность. И женщина активно участвует в деятельности немецкой общины, вносит вклад в сохранение и развитие немецкой культуры.
"Суд обязал Комитет миграционной службы МВД завершить административную процедуру по оказанию государственной услуги по изменению национальной принадлежности истца с "белоруски" на "немку", - подытожили в суде.
Ранее сообщалось, что 22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени, а также взять другую фамилию, однако в ЦОНе ему отказали, поэтому он обратился в суд.
До этого Конституционный суд рассмотрел обращение по статье Кодекса о браке и семье, устанавливающей определение национальности ребенка по его родителям.
Также в Западно-Казахстанской области обнаружили мужчину, который сменил фамилию, а также гражданство с казахстанского на российское, чтобы уклониться от уплаты алиментов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256201-astanchanka-cherez-sud-dobilas-smeny-nacionalnosti-v-dokumentah/
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