Казахстанец сменил фамилию и гражданство, чтобы не платить алименты

В ЗКО обнаружили мужчину, который сменил фамилию, а также гражданство с казахстанского на российское, чтобы уклониться от уплаты алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, миграционная служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области установила 48-летнего мужчину, который был объявлен в розыск за уклонение от уплаты алиментов.

"В ходе розыскных мероприятий сотрудниками миграционной полиции было установлено, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил установочные данные (фамилию и отчество), после чего получил гражданство и паспорт Российской Федерации. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы", - пояснили в МВД.

В настоящее время факт двойного гражданства доказан, мужчина привлечен к административной ответственности. Согласно решению суда на него наложен штраф в размере 540 тыс. тенге.

За 2024 год сотрудники полиции ЗКО выявили 57 фактов наличия двойного гражданства.

Ранее жителя области Жетісу за долг по алиментам на сумму 2,6 млн тенге после привлечения к административной ответственности наказали ограничением свободы сроком на один год. Мужчина более пяти лет намеренно избегал выполнения своих обязательств.

Также житель Павлодарской области в течение четырех лет игнорировал решение суда о выплате алиментов. Его сумма долга перед детьми составила 4,5 млн тенге. Мужчину объявили в розыск и задержали.