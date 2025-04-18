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Национальность не только по родителям: суд в Казахстане дал рекомендации правительству

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Паспорт в руках
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Конституционный суд рассмотрел обращение по статье Кодекса о браке и семье, устанавливающей определение национальности ребенка по его родителям, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Конституционного суда РК, рассмотрено обращение о проверке на соответствие пункту 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан статьи 65 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье" (далее - КоБС).

Данная статья устанавливает, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя.

Согласно обращению и материалам конституционного производства, мать ребенка умерла. При жизни она не была документирована. Данные об отце ребенка отсутствуют.

На основании имеющихся сведений опекун пыталась внести дополнение в актовую запись о рождении ребенка (указать национальность матери), чтобы в дальнейшем определить его национальность по национальности родителя, но получила отказ из-за отсутствия подтверждающих документов.

Позднее и суды, сославшись на статью 65 КоБС, решили, что невозможно установить национальность ребенка, если не установлена национальность его родителей.

Заявитель посчитал, что эта статья противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, согласно которому каждый вправе определять и указывать или не указывать свою национальную принадлежность.

"Конституционный Суд, проанализировав нормы законодательства Республики Казахстан и отдельных зарубежных государств, международный опыт, судебную практику, указал, что по смыслу Конституции определение национальности связано с самоидентификацией человека, на которой могут сказываться семейные и родственные связи и другие обстоятельства.

Выбор, основанный на национальности родителей, безусловно, является доминирующим, вместе с тем он не всегда возможен в силу различных жизненных ситуаций (неизвестны родители, отсутствуют сведения об их национальности, ребенок усыновлен либо воспитывался другими людьми и др.). Статья 65 КоБС не учитывает такие ситуации и таким образом не в полной мере отвечает тому, что заложено в Конституции", - сообщает суд.

Орган конституционного контроля также отметил, что тогда, когда национальность указывается в документах, удостоверяющих личность, или имеет какое-либо другое правовое значение, недостаточно одного только желания человека принадлежать к определенной национальности. Государство может проверять сведения, представленные лицом в таких случаях.

"Конституционный суд признал указанную статью КоБС не соответствующей Конституции в части, не предусматривающей иные (кроме как по родителям) способы определения и изменения национальности в случаях, когда родители ребенка или их национальность неизвестны, а также в других жизненных ситуациях, затрагивающих законные интересы граждан.

При этом Конституционный Суд не поставил под сомнение конституционность определения и изменения национальности по родителям", - резюмируется судом.

Правительству рекомендовано в течение шести месяцев внести в мажилис парламента проект соответствующих изменений в законодательство.

Напомним, ранее в прошлом году Конституционный суд РК также признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции.

А именно - норму, согласно которой усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав.

Позднее также сообщалось, что в Казахстане проверят норму Социального кодекса, которая предусматривает исчисление трудового стажа во время декрета только неработающей матери - заявитель в своем обращении в Конституционный суд указал, что она противоречит статьям 14 и 27 Конституции, предусматривающим принцип недискриминации, а также равную защиту материнства, отцовства и детства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236929-nacionalnost-ne-tolko-po-roditelyam-sud-v-kazahstane-dal-rekomendacii-pravitelstvu/