Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Парень из Уральска решил изменить одну букву в имени и фамилию, но ему отказали

Опубликовано:

Парень стоит у окна
Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени, а также взять другую фамилию, однако в ЦОНе ему отказали, поэтому он обратился в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telagram-канале суда, 22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени с "Султан" на "Сұлтан" в соответствии с казахским алфавитом, а также взять фамилию приемного отца - Мұратұлы. Этот человек фактически воспитал истца, но скончался до его совершеннолетия.

Молодой человек пояснил, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" отказала в удовлетворении заявления, сославшись на то, что приемный отец воспитывал истца всего шесть месяцев, что было признано недостаточным сроком. Отказ в изменении буквы имени "Султан" на "Сұлтан" при этом никак не был обоснован.

Не согласившись с решением госоргана, парень обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия государственного органа правомерными. Однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск молодого человека, признав отказ госоргана незаконным.

Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его.

Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребенка. В данном случае приемный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии.

Что касается имени, суд отметил отсутствие законных оснований для отказа в замене буквы, поэтому требования истца признаны правомерными.

Решение апелляционного суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

Ранее в Западно-Казахстанской области обнаружили мужчину, который сменил фамилию, а также гражданство с казахстанского на российское, чтобы уклониться от уплаты алиментов. По данным МВД, с помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. Однако его нашли и оштрафовали.

Также мы рассказывали, что в Казахстане анкетные данные меняют в ЦОНе или онлайн. Такая процедура требует выполнения ряда действий и предполагает подготовку пакета документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216591-paren-iz-uralska-reshil-izmenit-odnu-bukvu-v-imeni-i-familiyu-no-emu-otkazali/