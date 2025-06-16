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    Жару до 42 градусов и сильные осадки обещают в Казахстане в ближайшие дни

    Опубликовано:

    Солнце светит в небе
    Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

    Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 17 - 19 июня, в Казахстане. Ожидается неустойчивый характер погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Как пообещали синоптики, на большей части республики прохождение северо-западного циклона обусловит неустойчивый характер погоды.

    Ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, 18-19 июня на северо-западе, севере страны прогнозируется сильный дождь, возможен град.

    На северо-западе, севере РК ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от +17...+25 до +15...+23 градусов, днем от +25...+35 до +20...+31 градуса.

    В центре страны ночью понижение +18...+25 до +15...+22 градусов, днем 17-18 июня сильная жара +35...+39, на юге области очень сильная жара +42 градуса.

    19 июня понижение до +27...+32 градусов. На востоке ожидается повышение ночью от +12...+23 до +17...+25 градусов, днем от +27...+35 градусов до сильной жары +35...+39 градусов.

    19 июня в отдельных районах очень сильная жара +40 градусов.

    На юго-востоке небольшое повышение от +18...+23 до +20...+25 градусов, днем сильная жара +35...+39 градусов. 18-19 июня в отдельных районах очень сильная жара +42 градуса.

    Днем в южных регионах ожидается спад жары от сильной жары +43...+46 градусов до +30...+38 тепла.

    Ранее синоптики пообещали сильную жару на этой неделе в Шымкенте. Жаркая погода также ожидается и в Алматы, однако в южной столице будет наблюдаться неустойчивый характер погоды - прогнозируются осадки в течение недели. А в Астане сильная жара сменится дождями.

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