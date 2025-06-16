"Наша жемчужина пропадает": жители Зеренды бьют тревогу из-за состояния знаменитого озера

Жители Акмолинской области переживают за судьбу знаменитого озера Зеренда. По словам людей, берега озера заболотились, а их дома топит, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, жители Акмолинской области жалуются, что вплотную к их домам подступает болото. Раньше их поселок располагался на берегу живописнейшего озера. Однако в последние годы побережье стремительно поглощает трясина. Сельчане боятся, что скоро одна из туристических жемчужин Казахстана может погибнуть.

"Это наша жемчужина, которая просто последние 8-9 лет пропадает. У нас здесь уже никто не ходит ни купается, ни отдыхает, мы про рыбную ловлю не говорим", - поделился местный житель Виктор Криворучка.

Огороды сельчан тоже превратились в болото. На подворья проникают ондатры и таскают кур. В домах сырость и плесень. Некоторые строения уже не выдержали и развалились.

"Чтобы какую-то красоту навести в этом доме - это уже бесполезно шлак уже весь мокрый, его чтобы высушить, надо лет 5 жары хорошей такой", - рассказала жительница Галина Ганич.

Акимат Зерендинского района пока может помочь только отсыпкой дороги. В планах - расселить 17 домов.

"У нас рассматривается вопрос по переселению данных жителей, которые подвержены подтоплению. В связи с чем было направлено письмо акиму Акмолинской области по рассмотрению выделения денежных средств", - прокомментировал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.

Как рассказали в национальном природном парке "Кокшетау", берег топит из-за того, что построенные у озера дома нарушают его гидрологический режим. Их возвели в тот момент, когда озеро обмелело. Ситуацию усугубляют стоки, которые сливают сами сельчане.

"Последние два года уже озеро прибавляется. И там не соблюден Водный кодекс, то есть, нарушен гидрологический режим, водоохранная полоса не соблюдена. Единственный выход - соблюдать Водный кодекс и инженерно-технологические меры принять надо со стороны поселка, чтобы сточная вода не попадала в озеро", - заявил сотрудник ГНПП "Кокшетау" Ерлан Жумай.

Накануне мы писали, что в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.

Напомним, впервые в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции, осенью прошлого года.

В прошлом году мы писали, что огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам местных жителей, специалисты сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию.