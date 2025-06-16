"Наша жемчужина пропадает": жители Зеренды бьют тревогу из-за состояния знаменитого озера

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    "Наша жемчужина пропадает": жители Зеренды бьют тревогу из-за состояния знаменитого озера

    Опубликовано:

    Озеро Зеренда превращается в болото
    Берег озера Зеренда. Кадр из видео: 31 канал

    Жители Акмолинской области переживают за судьбу знаменитого озера Зеренда. По словам людей, берега озера заболотились, а их дома топит, сообщает 31 канал.

    По данным телеканала, жители Акмолинской области жалуются, что вплотную к их домам подступает болото. Раньше их поселок располагался на берегу живописнейшего озера. Однако в последние годы побережье стремительно поглощает трясина. Сельчане боятся, что скоро одна из туристических жемчужин Казахстана может погибнуть.

    "Это наша жемчужина, которая просто последние 8-9 лет пропадает. У нас здесь уже никто не ходит ни купается, ни отдыхает, мы про рыбную ловлю не говорим", - поделился местный житель Виктор Криворучка.

    Огороды сельчан тоже превратились в болото. На подворья проникают ондатры и таскают кур. В домах сырость и плесень. Некоторые строения уже не выдержали и развалились.

    "Чтобы какую-то красоту навести в этом доме - это уже бесполезно шлак уже весь мокрый, его чтобы высушить, надо лет 5 жары хорошей такой", - рассказала жительница Галина Ганич.

    Акимат Зерендинского района пока может помочь только отсыпкой дороги. В планах - расселить 17 домов.

    "У нас рассматривается вопрос по переселению данных жителей, которые подвержены подтоплению. В связи с чем было направлено письмо акиму Акмолинской области по рассмотрению выделения денежных средств", - прокомментировал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.

    Как рассказали в национальном природном парке "Кокшетау", берег топит из-за того, что построенные у озера дома нарушают его гидрологический режим. Их возвели в тот момент, когда озеро обмелело. Ситуацию усугубляют стоки, которые сливают сами сельчане.

    "Последние два года уже озеро прибавляется. И там не соблюден Водный кодекс, то есть, нарушен гидрологический режим, водоохранная полоса не соблюдена. Единственный выход - соблюдать Водный кодекс и инженерно-технологические меры принять надо со стороны поселка, чтобы сточная вода не попадала в озеро", - заявил сотрудник ГНПП "Кокшетау" Ерлан Жумай.

    Накануне мы писали, что в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.

    Напомним, впервые в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции, осенью прошлого года.

    В прошлом году мы писали, что огороды жителей поселка Кенжеколь ушли под воду из-за течи в дамбе. По словам местных жителей, специалисты сделали насыпь, но это лишь усугубило ситуацию.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.