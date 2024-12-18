"Моя головная боль": Досаев рассказал о планах на автовокзал "Сайран"

Аким Алматы Ерболат Досаев во время отчетного брифинга на площадке СЦК рассказал о планах на автовокзал "Сайран", передает корреспондент NUR.KZ.

"Автовокзал "Сайран" - моя головная боль. Он был приватизирован в середине 2000-х годов и только в 2017-м или 2018-м проходил базовую модернизацию. Для нас этот внутренний большой транспортный хаб очень важен, потому что это не только вопрос исторического расположения, но и вопрос внутренней перевалки пассажиров: пересадки очень удобны для нас", - отметил аким.

Он добавил, что ранее некие компании договорились с собственниками об управлении и новых инвестициях, но через шесть месяцев собственники изменили позицию.

"Кроме того, мы долго ждали и сейчас начинаем переговоры с собственниками "Сайрана", чтобы вернуть его в коммунальную собственность. Мы бы хотели, чтобы с реконструкцией озера Сайран это место стало единым комплексом.

Сейчас эту работу проводим, но посмотрим, как собственники отреагируют на наше предложение. Работа уже начата. Даже если мы заберем его, надо сделать проект, и работу мы сможем начать, наверное, в начале 2026 года", - сообщил Досаев.

Ранее в акимате Алматы показали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции. Отмечается, что уже в следующем году на берегу появится новое общественное пространство.