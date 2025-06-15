Жара до 38 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
Опубликовано:
Сегодня жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждет жаркий день. В столице и на юге страны температура будет высокой, в Алматы - пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня, по данным синоптиков, в Алматы ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха поднимется до 31 градуса, ночью опустится до 18.
В Астане прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 17.
В Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Днем температура достигнет 38 градусов, ночью опустится до 21.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255526-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/