Жара до 38 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждет жаркий день. В столице и на юге страны температура будет высокой, в Алматы - пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня, по данным синоптиков, в Алматы ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха поднимется до 31 градуса, ночью опустится до 18.

В Астане прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 17.

В Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Днем температура достигнет 38 градусов, ночью опустится до 21.