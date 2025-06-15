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Жара до 38 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Цветы на фоне арок Атакента в Алматы летом
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждет жаркий день. В столице и на юге страны температура будет высокой, в Алматы - пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня, по данным синоптиков, в Алматы ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха поднимется до 31 градуса, ночью опустится до 18.

В Астане прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 17.

В Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Днем температура достигнет 38 градусов, ночью опустится до 21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255526-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

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Жара до 38 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана