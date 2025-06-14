Дождь пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 14 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы можно ждать небольшой дождь. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,9 м/с.