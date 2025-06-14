Жара 43 градуса и сильные осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий 15 июня - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

15 июня днем в центре, на юге области Ұлытау ожидается сильная жара 36 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юге Карагандинской области возможна гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 16 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

15 июня днем в Кызылординской области будет сильная жара 40-43 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на юге, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

15 июня ночью на севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе области - чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Восточно-Казахстанской области прогнозируется сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в центре, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

15 июня в Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем - сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 41 градус. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в горных районах Алматинской области ожидается гроза.

В воскресенье на севере, востоке Павлодарской области прогнозируется сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области ожидается град. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области - сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра на юге, востоке, севере Акмолинской области тоже ожидается гроза. Днем на востоке области град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

15 июня на западе, севере Мангистауской области - гроза. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области будет сильная жара 40 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

А на западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. Ночью на западе, юге, севере области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в Туркестанской области усилится ветер северо-восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. На западе, юге, в предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июня на западе, севере Костанайской области будет гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, севере, юго-востоке области - высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в горных районах области Жетісу тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.