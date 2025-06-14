Дорогу за "Хан Шатыром" в Астане перекроют на несколько дней

Астанчан и гостей столицы предупредили о перекрытии дорог близ "Хан Шатыра" на несколько дней из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В столице проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Д. Кунаева.

В связи с этим с 14 по 19 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились к астанчанам в акимате.

В Астане по 15 июня частично перекрыто движение на участке пр. Туран от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

Также мы писали, что с 13 по 15 июня движение для автотранспортных средств по шоссе Алаш будет частично перекрыто в связи с ремонтом.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Астаны