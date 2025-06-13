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На три дня перекроют часть дороги по одной из улиц в Астане

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Дорожный знак на дороге в Алматы
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане продолжаются ремонтные работы на дорогах. Поэтому с 13 по 15 июня частично ограничат движение на участке по шоссе Алаш, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале столичный акимат сообщил, с 13 по 15 июня движение для автотранспортных средств по шоссе Алаш будет частично перекрыто в связи с ремонтом.

"Информируем жителей и гостей города о продолжении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по шоссе Алаш на участке от ул. 69 до ул. 191.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Напомним, в Астане с 12 по 14 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто по проспекту М. Жумабаева - на участке от ул. Балкантау до пр. Б. Момышұлы.

Также в Астане по 15 июня частично перекрыто движение на участке пр. Туран от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Участки перекрытия дорог
Карта. Фото: акимат Астаны

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254992-na-tri-dnya-perekroyut-chast-dorogi-po-odnoy-iz-ulic-v-astane/