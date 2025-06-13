Сильные осадки, град и похолодание пообещали в выходные в Казахстане
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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, 14-16 июня. В ряде регионов пообещали осадки и похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отметили специалисты метеослужбы, на территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны.
В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы.
15-16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей – сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.
Однако южная половина страны, как пообещали синоптики, по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.
Ранее синоптики отмечали, что погода в первый месяц лета ожидается разнообразной: атмосферной циркуляция будет способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром.
В отдельные дни ожидаются пыльные бури.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255073-silnye-osadki-grad-i-poholodanie-poobeshchali-v-vyhodnye-v-kazahstane/