Дожди вновь ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 13 июня, в Астане и Алматы ожидаются дожди, а жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.