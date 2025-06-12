Дождь ждет жителей двух мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 12 июня, в Астане и Алматы прогнозируют дождь, а в Шымкенте обещают пасмурную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.