Два дома, квартира, участки и авто казахстанца оказались под арестом из-за долга перед женой

В ЗКО ЧСИ из-за долга в 800 тыс. тенге наложил арест на 2 жилых дома, квартиру, 4 участка и авто должника. Это признали незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина оспорил действия судебного исполнителя и постановление о наложении ареста на имущество, вынесенное частным судебным исполнителем в рамках исполнительного производства.

Выяснилось, что истец является должником в исполнительном производстве по взысканию алиментов на содержание супруги до достижения ребенком возраста 3 лет.

В феврале 2025 года судоисполнитель определили задолженность в 802 тыс. тенге по алиментам. В связи с этим были арестованы 7 объектов недвижимости должника: 2 жилых дома, 1 квартира, 4 земельных участка и 1 автотранспортное средство.

Должник оспорил в суде действия судоисполнителя, в том числе его постановление о наложении ареста на имущество. СМАС ЗКО отказал в иске.

Однако апелляция, рассмотрев дело, отметила, что взыскиваемый вид алиментов относится к периодическим платежам недлительного взыскания (до ноября 2026 года). По требованиям п.1 ст.62 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" судоисполнитель в целях обеспечения исполнения документа обязан арестовать имущество должника, соразмерное взыскиваемой сумме.

"В данном случае с учетом принципа соразмерности ЧСИ надлежало арестовать часть имущества должника", - установил суд.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 13 мая 2025 года решение суда первой инстанции отменено. Требования истца удовлетворены с отменой незаконных административных актов.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области частный судебный исполнитель незаконно определил задолженность по алиментам в размере 26 млн тенге из-за неверных сведений налогового органа. ЧСИ иск не признал и пояснил, что расчет задолженности основывался на сведениях уполномоченного органа.

А в Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты. По состоянию на конец прошлого года его задолженность составила свыше 6,4 млн тенге.

В Акмолинской области две женщины подали схожие иски о лишении отцов их детей родительских прав на основании задолженности по алиментам. Однако суд отказал обеим женщинам в удовлетворении исков.