Казахстанцу из-за ошибки насчитали долг в 26 млн тенге

Частный судебный исполнитель незаконно определил задолженность по алиментам в размере 26 млн тенге из-за неверных сведений налогового органа, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по иску мужчины к ЧСИ об отмене постановления об определении задолженности по алиментам рассмотрел в апелляционном порядке Жамбылский областной суд.

На основании судебного приказа о взыскании с истца алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработной платы ежемесячно ЧСИ возбуждено исполнительное производство.

Истец являлся единственным учредителем ТОО. ЧСИ вынес постановление об определении задолженности по алиментам, исходя из дохода, отраженного в декларациях с 2021 по 2023 годы.

Согласно оспариваемому постановлению размер задолженности по алиментам составил более 26 млн тенге.

"Истец считает, что ответчик незаконно подсчитал задолженность по алиментам, так как сумма, указанная в декларациях, не является его доходом", - рассказали в суде.

В суде ЧСИ иск не признал и пояснил, что все действия законны и обоснованы, а расчет задолженности основывался на сведениях уполномоченного органа.

Суд установил, что сведения, представленные ЧСИ налоговым органом, были недостоверными.

"В отношении ТОО, единственным участником которого является истец, распространяется специальный налоговый режим, при этом установить размер дохода за минусом понесенных расходов возможно при условии, если в отношении налогоплательщика будет применен общеустановленный порядок налогообложения, а не упрощенный", - пояснили в суде.

Решением СМАС административный иск удовлетворен. Постановление ЧСИ признали незаконным и отменили.

Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда согласилась с выводами СМАС, поскольку ЧСИ определил задолженность казахстанца без учета его заработной платы.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее житель Костанайской области, ставший инвалидом после перелома позвоночника, подал иск против ЧСИ, наложившего ограничения на его банковские счета. Суд признал незаконным и отменил постановление ЧСИ об определении задолженности по алиментам.

Также в Костанайской области частный судебный исполнитель реализовал имущество на 27 млн тенге и потребовал за свою работу 8% от этой суммы - 2 млн тенге. В итоге стороны подписали соглашение об урегулировании спора.