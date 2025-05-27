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Акмолинца хотели лишить родительских прав из-за долга в 1,2 млн тенге

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Мужчина держит ребенка за руку
Отец и сын. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

В Акмолинской области рассмотрели два дела, в которых матери подали схожие иски о лишении отцов родительских прав на основании задолженности по алиментам, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в первом деле отец четырехлетнего мальчика задолжал по алиментам 1,2 млн тенге. Во втором случае отец восьмилетней девочки - более 3 млн тенге.

Обе женщины обосновали свои иски тем, что отцы не участвуют в воспитании и содержании детей, не предпринимают действий по погашению задолженности, а также полностью устранились от исполнения родительских обязанностей. Кроме того, мать девочки представила нотариальное заявление отца об отказе от родительских прав, подчеркнув его нежелание заботиться о дочери и принимать участие в ее воспитании.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, рассмотрев дела, установил, что мужчины не состоят на учете у нарколога и психиатра, а также не привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов.

"Наличие задолженности по алиментам не может являться самостоятельным основанием для лишения родительских прав", - установил суд.

По второму делу суд также указал, что заявление отца об отказе от воспитания и содержания ребенка не имеет юридической силы и не является безусловным основанием для лишения родительских прав.

"Исключение сведений об отце из записи акта о рождении возможно только в случае, если установлено, что он не является биологическим родителем, что в данном случае подтверждения не нашло", - уточнили в суде.

Лишение родительских прав является крайней мерой и применяется судом только при наличии доказанного виновного поведения родителя по отношению к ребенку. В представленных делах таких обстоятельств установлено не было.

В связи с этим суд отказал обеим женщинам в удовлетворении исков.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области частный судебный исполнитель незаконно определил задолженность по алиментам в размере 26 млн тенге из-за неверных сведений налогового органа. Постановление ЧСИ признали незаконным и отменили.

Индивидуальный предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет. Судоисполнители установили, что должник скрывал свои доходы и не выплачивал алименты, чем нарушал права ребенка.

А житель Акмолинской области скрывал свои доходы, накопил долг по алиментам на 3 млн тенге и 3 года не пытался его оплатить. В итоге мужчину привлекли к общественным работам на 300 часов. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249238-akmolinca-hoteli-lishit-roditelskih-prav-iz-za-dolga-v-1-2-mln-tenge/