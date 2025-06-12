Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец задолжал детям 6 млн тенге и попал под суд

Опубликовано:

Крупные купюры тенге в нагрудном кармане у мужчины
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на материалы дела, мужчина был обязан выплачивать 1/3 от всех видов дохода в пользу своей бывшей супруги С. на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако продолжительное время игнорировал свои обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2024 года его задолженность составила свыше 6,4 миллиона тенге.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что намерен погасить долг, но в настоящий момент не располагает необходимыми средствами. Потерпевшая просила назначить наказание в рамках закона.

В итоге суд признал вину мужчины доказанной. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство.

Приговором суда М. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Напомним, в феврале депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

Позже министр юстиции заявил, что взыскание алиментов является серьезной проблемой в Казахстане, но идею создания Государственного алиментного фонда глава ведомства не поддержал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254545-kazahstanec-zadolzhal-detyam-6-mln-tenge-i-lishilsya-svobody/