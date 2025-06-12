Казахстанец задолжал детям 6 млн тенге и попал под суд
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В Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты, передает Lada.kz.
Как пишет издание, ссылаясь на материалы дела, мужчина был обязан выплачивать 1/3 от всех видов дохода в пользу своей бывшей супруги С. на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако продолжительное время игнорировал свои обязательства.
По состоянию на 31 декабря 2024 года его задолженность составила свыше 6,4 миллиона тенге.
В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что намерен погасить долг, но в настоящий момент не располагает необходимыми средствами. Потерпевшая просила назначить наказание в рамках закона.
В итоге суд признал вину мужчины доказанной. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство.
Приговором суда М. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Напомним, в феврале депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.
Позже министр юстиции заявил, что взыскание алиментов является серьезной проблемой в Казахстане, но идею создания Государственного алиментного фонда глава ведомства не поддержал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254545-kazahstanec-zadolzhal-detyam-6-mln-tenge-i-lishilsya-svobody/