Казахстанец задолжал детям 6 млн тенге и попал под суд

В Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на материалы дела, мужчина был обязан выплачивать 1/3 от всех видов дохода в пользу своей бывшей супруги С. на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако продолжительное время игнорировал свои обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2024 года его задолженность составила свыше 6,4 миллиона тенге.

В суде подсудимый полностью признал вину и заявил, что намерен погасить долг, но в настоящий момент не располагает необходимыми средствами. Потерпевшая просила назначить наказание в рамках закона.

В итоге суд признал вину мужчины доказанной. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство.

Приговором суда М. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Напомним, в феврале депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

Позже министр юстиции заявил, что взыскание алиментов является серьезной проблемой в Казахстане, но идею создания Государственного алиментного фонда глава ведомства не поддержал.