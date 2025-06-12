Проезд по еще одному проспекту частично перекроют до конца недели в Астане

В Астане с 12 по 14 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто по проспекту М. Жумабаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. М. Жумабаева - на участке от ул. Балкантау до пр. Б. Момышұлы.

В связи с этим с 12 по 14 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также в Астане по 15 июня частично перекрыто движение на участке пр. Туран от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

Также по 13 июня частично перекрыто движение по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.