Дождливую и пасмурную среду обещают синоптики жителям мегаполисов Казахстана

В среду, 11 июня, в Алматы ожидается пасмурная погода, а в Астане и Шымкенте прогнозируют дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают пасмурную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.