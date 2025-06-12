"Среди пыли, обломков и руин ходим": долгим ремонтом дорог в Актобе заинтересовался Антикор

Жители района "Юго-Запад" в Актобе остались без асфальта, хотя прежнее неплохое дорожное покрытие сняли. На деле люди остались вообще без ничего, сообщает Седьмой канал.

Сообщается, что жители района "Юго-Запад" в Актобе с прошлого года пытаются достучаться до местных властей: пишут письма, собирают подписи под петициями и выходят на дорогу. Пока тщетно. Работы на участке, где должна была появиться новая дорога, освещение, тротуары и инженерные сети не ведутся.

"Среди пыли, среди обломков, руин ходим каждый день, в магазин, на остановку. Это на протяжении 3 лет, наверное, уже продолжается эта ситуация. То какую-то экспертизу республиканскую ждут, то говорят местность болотистая. Я просто хочу сказать, зачем такой проект затевать 8-миллиардный, если предварительно нет экспертизы?" - спросил местный житель Олжас Сельбаев.

Как оказалось, это не единственная улица, на которой должны были сделать новую дорогу. Одна из фирм, выступавшая подрядчиком, должна была отремонтировать больше 16 км дороги. Работы начались летом прошлого года, акимат даже успел выделить на это почти 750 млн тенге. Однако позже выяснилось - компания не справляется с обязательствами. Не хватает людей и техники.

"По улице Тайманова найдены недоработки в асфальте. Дорожная лаборатория выявила нарушения. Также обнаружено отсутствие эмульсии. Работы ведутся медленно, нет должной организации, в связи с чем мы подали на подрядчика в суд, компания алматинская. Вызвали руководителей фирмы - они обещали за 2 недели возобновить работы", - подчеркнул главный специалист отдела ЖКХ Адильбек Ахмет.

Между тем в Антикоррупционной службе заявляют, что в ситуации виноват акимат, а именно отдел жилищно-коммунального хозяйства, который будучи заказчиком работ, выполняемых на бюджетные деньги, отдавал объекты одной и той же компании. Говорят, в этом есть все признаки коррупционных рисков.

"Заказчики надлежащим образом не выполняют свою работу именно по контролю, то есть они заранее должны были сделать прогноз, сможет ли фирма реализовать этот проект, или нет. Неправильное планирование оно ведет к таким последствиям. Когда один подрядчик берет очень много заказов и не успевает", - заявил главный специалист департамента Антикоррупционной службы Нурболат Махмутов.

Капитальный ремонт дороги на 22 улицах района по плану должны завершить в следующем году. Жители просят об одном: отдать дороги добросовестным фирмам, которые сделают работу на совесть и в сроки.

В ноябре прошлого года жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат тогда пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог при одном условии.

Также сообщалось, что жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. По их словам, люди в темноте идут на автобус, на поезд, после 19 часов дети возвращаются в темноте из школ.

Помимо этого, жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна. По их словам, власти обещали исправить ситуацию, однако освещение не было восстановлено.