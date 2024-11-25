Актюбинцы заявили, что власти не исполнили своего обещания (видео)

Жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна, несмотря на обещание властей восстановить линию до 20 ноября. Отдел ЖКХ города прокомментировал ситуацию, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили, что более двух месяцев на улице Алабяна нет уличного освещения. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.

"Улица Алабяна - уже больше двух месяцев нет уличного освещения. 20 ноября обещали исправить ситуацию. Подрядчик повредил линию, до сих пор исправляют", - говорит один из горожан.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что работы по восстановлению освещения продолжаются.

"Работы по восстановлению освещения на указанном участке продолжаются. Просим проявить терпение и понимание", - сообщили в ведомстве в комментарии к публикации.

Ранее жители Актобе пожаловались на отсутствие асфальта на проспекте Едиге батыра возле Табыса и на улице Сактагана Баишева возле ГАИ. Отдел ЖКХ также пообещал оперативно решить проблему.

Помимо этого, местные жители также обращали внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что также вызвало вопросы о качестве будущей дороги.