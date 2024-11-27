Улица осталась без света после ремонта дороги в Актобе

Жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. В городском акимате сообщили о решении проблемы, передает "Диапазон".

Актюбинка по имени Айжан рассказала, что после ремонта дороги на улице Уалиханова было отключено уличное освещение.

"Недавно ремонт закончили, свет появился, но от улицы Ломоносова до Жанкожа батыра его нет. Люди в темноте идут на автобус, на поезд, после 19 часов дети возвращаются в темноте из школ. Когда восстановят на этом участке свет?"- написала Айжан.

Акимат Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что проблема была устранена.

"На улице Ломоносова было повреждение электрического кабеля, все восстановили, заменили неисправные светильники, переподключили линии уличного освещения, свет есть", - заявили в ведомстве.

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Ранее актюбинцы обратились к властям с просьбой решить проблему с покошенным столбом, который в опасном положении находится уже два месяца. В отделе ЖКХ города пообещали оперативно решить проблему.

Помимо этого, жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.