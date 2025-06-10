Грозы и дожди накроют часть регионов Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики в ряде регинов Казахстана на 11 июня объявили штормовое предупреждение - ожидаются сильные осадки в виде сильного дождя, грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане во второй половине дня ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. В Алматы - временами гроза.

11 июня аналогичная погода и в СКО. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области завтра ожидается сильный дождь. На северо-западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

11 июня днем на западе, востоке, юге Костанайской области обещают грозу и град. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, шквал. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области 15-20 м/с. 11-13 июня по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза и град завтра ожидаются и в Акмолинской области - ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай будет сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня на северо-востоке, в центре Мангистауской области будет гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области также ожидается гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня гроза будет также в таких областях, как Атырауская, Карагандинская, Актюбинская и область Ұлытау. Также в Ұлытау обещают град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.