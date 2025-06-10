Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грозы и дожди накроют часть регионов Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Опубликовано:

Грозовые тучи над землей
Грозовые тучи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики в ряде регинов Казахстана на 11 июня объявили штормовое предупреждение - ожидаются сильные осадки в виде сильного дождя, грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане во второй половине дня ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. В Алматы - временами гроза.

11 июня аналогичная погода и в СКО. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области завтра ожидается сильный дождь. На северо-западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

11 июня днем на западе, востоке, юге Костанайской области обещают грозу и град. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, шквал. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области 15-20 м/с. 11-13 июня по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза и град завтра ожидаются и в Акмолинской области - ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай будет сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня на северо-востоке, в центре Мангистауской области будет гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области также ожидается гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня гроза будет также в таких областях, как Атырауская, Карагандинская, Актюбинская и область Ұлытау. Также в Ұлытау обещают град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254080-grozy-i-dozhdi-nakroyut-chast-regionov-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/