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Астанчане обвиняют председателя ОСИ в мошенничестве на миллионы тенге

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Следователь открыл папку с уголовным делом
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители одного из столичных ЖК обвиняют бывшего председателя ОСИ в мошенничестве - с их слов, речь идет о тратах не по назначению более 17 миллионов тенге, передает Astana.tv.

Десятки жителей столичного ЖК "Жетысу" собрались на экстренное собрание. Главный вопрос - вернуть свои деньги. Под прицелом - бывший председатель ОСИ.

Все началось в мае 2023 года. По словам жильцов, сначала сосед стремился завоевать доверие и уверял, что наведет в доме порядок. И тогда по решению самих жильцов он занял пост председателя.

Но, как утверждают люди, едва вступив в должность, он полностью отстранился от дел. Обращения игнорировались, а проблемы дома не решались.

"Было несколько аварий. Первая авария устранялась 5 дней, вторая авария - у нас прорыв основной трубы был в подвальном помещении. Он неделю не принимал какие-то действия, чтобы исправить это.

Через 7 дней мы начинаем после этих жалоб с жильцами во дворе собираться, скидывать деньги и нанимать отдельную бригаду, чтобы нам исправить положение, потому что ни горячей, ни холодной воды в течение недели не было", - рассказал журналистам издания Думан Калиев.

Через год жильцы выбрали нового председателя. Последний решил провести ревизию, которая показала серьезные нарушения - около 20 миллионов тенге были потрачены не по назначению. Суд обязал предыдущего председателя вернуть деньги. 

"Доказали, что истрачено 19 миллионов. Из них он смог доказать только 2 миллиона куда потрачены. Он со своими сотрудниками воевал: приди, докажи, скажи. Ни одного документа нет. После того, как назначили суд, ему присудили, что 23 мая он должен эту сумму - 17 миллионов 242 тысячи он должен был восстановить", - сказала Унзиля Абай.

Но жильцов ждал неожиданный поворот. Как оказалось, в 2023 году, еще до своего назначения, экс-председатель втайне через суд добился признания ОСИ незаконным. Суд тогда постановил ликвидировать объединение. И теперь, спустя два года, он решил использовать это решение, чтобы уйти от ответственности, сетуют астанчане.

"Ликвидировали из-за того, что он когда-то доказал, не знаю, каким образом, что наши голосования были неправомерные какие-то, веса никакого не имели.

Он все-таки сделал так, что суд ему поверил, что голосования, собрания наши незаконные были. На основании его заявления ликвидировали ОСИ.

После этого он, видимо, опомнился, или с корыстными целями преждевременно не относил постановление суда. В этот момент, чтобы избежать ответственности, он решает этим же постановлением ликвидировать ОСИ", - говорит Думан Калиев.

Теперь жители ЖК "Жетысу" боятся, что своих денег они не получат. Поэтому обратились в полицию с коллективным заявлением. Под ним подписались около 80 человек. В Департаменте полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

"8 мая Управлением полиции района "Байконыр" Департамента полиции Астаны начато досудебное расследование по статье 190 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса РК по факту мошенничества. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на оснований ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат", - сообщили журналистам издания в полиции Астаны.

Сам экс-председатель на контакт с журналистами вышел, однако от интервью отказался, пояснив, что давать комментарии в разгар рассмотрения иска в суде он не желает.

Напомним о похожем случае в Алматы: в апреле жильцы жилого комплекса обвинили бухгалтера кооператива собственников квартир в хищении 58 млн тенге, собранных на ремонт дома.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области руководителя хозяйствующих субъектов заподозрили в хищении имущества на 900 млн тенге с помощью 4 преступных схем.

А в прошлом году актюбинцы пожаловались акиму на председателей КСК, кондоминиумов и ОСИ. Им были даны необходимые правовые разъяснения.

В соответствии с законодательством РК о жилищных отношениях, председатель органа управления домом (КСК, ОСИ, ПТ, кондоминиум) избирается на основании протокола общего собрания жильцов.

Для избрания его кандидатуры необходимо согласие 2/3 жильцов дома. Жильцы могут изменить председателя выбранного ими органа управления путем проведения нового общего собрания и достижения взаимного согласия.

Представители жилищной инспекции проверяют работу председателя органа управления домом в случае поступления жалоб от жильцов, участвуют в общем собрании жильцов и проводят разъяснительную работу по правовым вопросам. Однако жилинспекция не может лоббировать интересы какой-либо стороны при избрании или смене председателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254488-astanchane-obvinyayut-predsedatelya-osi-v-moshennichestve-na-milliony-tenge/