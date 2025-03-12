Казахстанку подозревают в хищении более 900 млн тенге

В Костанайской области руководителя хозяйствующих субъектов подозревают в хищении имущества на сумму более 900 млн тенге с помощью 4 преступных схем, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

"В период с 2019 по 2023 годы руководитель хозяйствующих субъектов Костанайской области, разработав 4 преступные схемы (поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственных культур), совершила хищение имущества 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге.

На денежные средства, добытые преступным путем, она приобрела недвижимое имущество для ведения соответствующего бизнеса (хостел), тем самым легализовав их", - рассказали в прокуратуре Костанайской области. Деяния подозреваемой квалифицировали как мошенничество, совершенное в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере и легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (п.2 ч.4 ст.190, п.2 ч.4 ст.195, ч.1 ст.218 УК).

Санкции данных статей предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее стало известно, что в Актобе бывшего чиновника осудили за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве в городе велодорожек, на которые выделили больше миллиарда тенге. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы с пожизненным запретом работать на госслужбе.

А в Астане полицейские при содействии прокуратуры раскрыли схему хищений из магазинов крупной торговой сети. За два года группировке, по данным полицейских, удалось украсть товар на более чем 450 млн тенге. Похищенную технику они продавали в разных городах.