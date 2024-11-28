Актюбинцы пожаловались акиму на председателей КСК (видео)

Аким Актобе Азамат Бекет провел личный прием граждан, выслушав 32 жителя города и обсудив вопросы жилья, земельных участков и поддержки бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 27 ноября аким Актобе Азамат Бекет провел личный прием граждан. В приеме также участвовали руководители соответствующих отделов и предприятий.

Аким внимательно выслушал каждого из 32 записавшихся на прием граждан, оказал содействие в рамках закона и предоставил консультации специалистов.

Большинство обращений касались вопросов получения жилья, земельных участков и государственной поддержки для открытия бизнеса.

Кроме личных вопросов, граждане озвучили предложения по решению общегородских проблем. Например, житель садоводческого товарищества "Устаз-2" Думан Сарбаев предложил благоустроить свободный участок, создав сквер для отдыха.

Ранее, по просьбе жителей, участок был подготовлен под сквер отделом ЖКХ. Теперь жители планируют самостоятельно пробурить скважину и просили о поддержке в посадке деревьев весной.

"Если жители готовы участвовать в благоустройстве, уборке и озеленении своих дворов, улиц и населенных пунктов, мы всегда окажем им поддержку", — заявил аким.

На приеме также были жители многоквартирных домов, жаловавшиеся на работу избранных ими председателей КСК, кондоминиумов и ОСИ, а также соседи, не сумевшие урегулировать конфликт из-за общего имущества и обращавшиеся в суд. Им были даны необходимые правовые разъяснения.

В соответствии с законодательством РК о жилищных отношениях, председатель органа управления домом (КСК, ОСИ, ПТ, кондоминиум) избирается на основании протокола общего собрания жильцов.

Для избрания его кандидатуры необходимо согласие 2/3 жильцов дома. Жильцы могут изменить председателя выбранного ими органа управления путем проведения нового общего собрания и достижения взаимного согласия.

Представители жилищной инспекции проверяют работу председателя органа управления домом в случае поступления жалоб от жильцов, участвуют в общем собрании жильцов и проводят разъяснительную работу по правовым вопросам. Однако жилинспекция не может лоббировать интересы какой-либо стороны при избрании или смене председателя.

Высшим органом управления многоквартирным домом является общее собрание жильцов, и именно жильцы должны участвовать в общем собрании и решать проблемы путем диалога и компромисса.

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Ранее жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат в свою очередь пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог при одном условии.

Помимо этого, актюбинцы выразили недовольство отсутствием уличного освещения на участке улицы Уалиханова. По их словам, люди в темноте идут на автобус, на поезд, после 19 часов дети возвращаются в темноте из школ.