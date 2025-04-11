"Лицо такое наглое": жильцы дома обвинили бухгалтера КСК в хищении 58 млн тенге в Алматы

В Алматы жильцы жилого комплекса обвинили бухгалтера кооператива собственников квартир в хищении 58 млн тенге, собранных на ремонт дома, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали жильцы ЖК "Медео" журналистам, ранее жители четырех домов сдали деньги на ремонт внутридомовых сетей. Но внушительная сумма неожиданно исчезла, а в КСК в этом обвинили бухгалтера.

В воровстве собственную коллегу заподозрил председатель. Он запросил банковские выписки и узнал, что сотрудница кооператива перечисляла деньги жильцов на собственный счет.

"Денег не хватает. Где деньги вообще? То зарплату поздно получаем, числа 10-го, то 15-го получаем. Поэтому вот было подозрение. Обнаружил, что наш бухгалтер Виктория С. открыла для себя ИП и все деньги, которые с КСК, переводила на свой ИП", - заявил председатель КСК Рыскелди Садермеков.

В КСК уверяют, хищения подтвердила аудиторская проверка. По ее итогам выяснилось, за три года бухгалтер перевела якобы на оплату счетчиков примерно 58 миллионов 282 тысячи тенге.

"Идет услуга за оплату счетчиков. То есть все оно подряд практически. Каждая страница полностью. Ну то есть счетчиков столько в КСК не может быть при большом нашем желании. И последняя страница – вот они, все суммы", - рассказали жильцы.

Они уверяют, что деньги собирали на ремонт. В домах протекает крыша и отключается свет. Ситуацию усугубляет затопленный подвал.

"У нас и в подъезде запах канализации, и вот я на первом этаже окна не могу открыть. Я, значит, звоню в КСК, но никакой реакции нет. Я спускалась специально, и вот эти все отходы, они у нас в подвале. Они пришли, прямо хлоркой засыпали – там все шипит, кипит. И все! Мы этим всем дышим", - возмущена Хадиша Тасыбаева.

Алматинка Ольга Лоторева рассказывает: не раз пыталась призвать приятельницу к совести, но слушать ее женщина не захотела.

"Мы стали у нее спрашивать: «Ты брала деньги? Тебя обвиняют в хищении денег. Ты брала эти деньги?» Она сказала: «Да, я брала». Мы, конечно, в шоке. Потом говорим: «Зачем тебе миллионы?» Она говорит: «Я на них жила». Лицо такое непроницаемое, наглое. То есть человек делал это все осознанно", - заявил Ольга Лоторева.

Договориться с бухгалтером у жильцов не получилось. Рассказывают: сначала женщина пообещала вернуть потраченные деньги, но через три месяца на счет кооператива они так и не поступили. А бухгалтер и вовсе перестала выходить на связь. В итоге жильцы написали заявление в полицию.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что возбудили дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности следствия. Кроме того, проводятся обыскные мероприятия", - говорится в сообщении полиции.

Известно, что бухгалтера уже уволили. Жители опасаются, что вместе с украденными деньгами она могла уехать в другой город. На всякий случай люди написали заявление в прокуратуру.

Источник: КТК