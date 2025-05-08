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Житель Шымкента остался без авто после демонстрации "превосходства"

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Ролик в TikTok с нарушениями ПДД
Съемка из авто. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

Бахвальство на дороге обернулось административной ответственностью для двоих жителей Шымкента, один из которых остался без автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рамках постоянного мониторинга соцсетей полиция выявила видеозапись.

"На ней мужчины с явным воодушевлением и гордостью демонстрируют грубые нарушения ПДД на центральных улицах города. Судя по ролику, они были уверены, что пренебрежение безопасностью - это проявление "превосходства", - отметили в ДП Шымкента.

Однако реальность оказалась куда прозаичнее: в результате оперативно-розыскных мероприятий нарушителей быстро установили, а транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

В отношении водителя составили административные протоколы за езду без страховки, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности и создание аварийной ситуации. Не остался без внимания и пассажир, который во время движения высунулся в люк авто.

Ранее в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. По данным полиции, он, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от стражей порядка. В итоге водитель мопеда потерял управление и упал.

А в Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения. В результате мужчину лишили водительских прав на полгода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243148-zhitel-shymkenta-ostalsya-bez-avto-posle-demonstracii-prevoshodstva/