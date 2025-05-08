Житель Шымкента остался без авто после демонстрации "превосходства"

Бахвальство на дороге обернулось административной ответственностью для двоих жителей Шымкента, один из которых остался без автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рамках постоянного мониторинга соцсетей полиция выявила видеозапись.

"На ней мужчины с явным воодушевлением и гордостью демонстрируют грубые нарушения ПДД на центральных улицах города. Судя по ролику, они были уверены, что пренебрежение безопасностью - это проявление "превосходства", - отметили в ДП Шымкента.

Однако реальность оказалась куда прозаичнее: в результате оперативно-розыскных мероприятий нарушителей быстро установили, а транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

В отношении водителя составили административные протоколы за езду без страховки, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности и создание аварийной ситуации. Не остался без внимания и пассажир, который во время движения высунулся в люк авто.

Ранее в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. По данным полиции, он, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от стражей порядка. В итоге водитель мопеда потерял управление и упал.

А в Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения. В результате мужчину лишили водительских прав на полгода.