Курьера оставили без авто из-за долга в 350 тыс. тенге в Костанайской области

В Костанайской области курьер остался без автомобиля из-за долга в 350 тыс. тенге. Машину забрали на спецстоянку в рамках исполнительного производства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску местного жителя к частному судебному исполнителю (ЧСИ) об отмене постановления о задержании транспортного средства и водворении на специальную стоянку рассмотрели в специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.

Суд установил, что на момент предъявления исполнительного листа и возбуждения исполнительного производства сумма задолженности у мужчины составляла 353 500 тенге.

На сегодняшний день сумма оставшейся задолженности составляет около 100 тыс. тенге.

"Должник имеет один единственный вид дохода, осуществляя трудовую деятельность курьером на своем личном транспортном средстве", - отметили в суде.

Но в марте 2025 года ЧСИ вынес постановление о задержании автомобиля и водворении на специальную стоянку.

Мужчина, не согласившись с данным постановлением, обратился в суд с иском об отмене данного постановления.

В ходе проведения предварительного судебного заседания от представителей сторон поступило ходатайство об утверждении соглашения. По нему мужчина откажется от иска и в срок погасит оставшуюся сумму задолженности, а ЧСИ после этого возвратит автомобиль, водворенный в рамках исполнительного производства на специальную стоянку.

Заинтересованное лицо не возражала в утверждении судом соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

Определением суда соглашение об урегулировании спора в порядке медиации утвердили. Данный спор завершен примирением.

Ранее в Астане задержали автомобиль марки TANK под управлением 34-летнего водителя, который накопил задолженность более 19,5 млн тенге. На транспортное средство наложили арест ЧСИ. Машину водворили на коммунальную стоянку.

В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили автомобиль с транзитными номерами и 25 штрафами на общую сумму 1,4 млн тенге за превышение скорости. Машину забрали на штрафную стоянку до полного погашения задолженности.