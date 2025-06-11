Участок проспекта Райымбека перекроют на ночь в Алматы

В Алматы на ночь ограничат движение на участке проспекта Райымбека - это связано с ремонтом трубопровода, которому больше 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Сообщается, что с 23 часов 13 июня до 8 часов 14 июня движение автотранспорта будет частично ограничено по проспекту Райымбека от улицы Н. Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении.

Движение в западном направлении останется открытым, говорится в сообщении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - отметили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним также, в Алматы с 10 июня по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на участках двух улиц Бостандыкского района.

Еще из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

Кроме того, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).