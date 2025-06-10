Дождь и 35-градусную жару обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 10 июня, в Алматы обещают небольшой дождь, в Шымкенте - жару, а в Астане - пасмурную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясный, солнечный день. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.