Заставить водителей автобусов сдавать телефоны перед сменой предложили в Казахстане

После аварии с автобусом в Астане люди требуют ужесточить требования к автопаркам. В Минтруда ответили, возможно ли обязать водителей сдавать смартфоны перед сменой, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге кабмина журналисты отметили, что, когда создавались действующие стандарты охраны труда, не было смартфонов и соцсетей и, соответственно, и их повреждающего фактора.

"Почему ваше министерство не выступает инициатором дополнения этих стандартов, где в обязательном порядке должно быть внесено требование о недопущении на маршрут водителей со смартфонами? Водители упорно сидят в сотках, они не реагируют на замечания пассажиров. Почему нельзя обязать их теми же стандартами, чтобы при поступлении на смену они сдавали сотовые телефоны под роспись?", - поинтересовались журналисты.

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин ответил, что рассматриваются поправки в законодательные акты именно в части стандарта безопасного рабочего места.

"Да, мы понимаем, есть человеческий фактор, то есть человек, находясь за рулем, не должен пользоваться сотовым телефоном. Но мы, как пассажиры, знаем, что водители часто смотрят сотовый телефон, отвлекаются – это тоже мы сами видим (…) Мы этот вопрос будем кардинально пересматривать (…) Этот вопрос (Запрет смартфонов – Ред.) должен быть рассмотрен со стороны работодателей, ассоциаций перевозчиков и НПП "Атамекен". Вы в целом этот вопрос поднимаете и как пассажир, и как член этого общества. Я тоже считаю это правильным", - заявил он.

В целом, здесь, по его словам, должны работать меры по безопасности дорожного движения.

"Инспекторы дорожного движения, которые стоят на улице, видят. Камеры "Сергек" тоже фиксируют же, когда ремень или, если человек с соткой сидит. У нас же все цифровизировано и, если каждый раз будет приходить тем же автопаркам штрафы и каждый раз будут выплачивать громадные штрафы из-за того, что водители находятся в сотке, то и работодатель будет заинтересован в том, чтобы отобрать у водителей эти сотки. То есть это должен быть и общественный контроль, и усиление мер, то есть сами эти цифровые решения. Технологии есть, главное – исполнение", - добавил спикер.

Напомним, авария с участием автобуса, которая вызвала общественный резонанс, произошла несколько дней назад в Астане. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Позже стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.