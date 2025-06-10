Раздавать иностранным туристам SIM-карты и шоколад предлагает Минтуризма
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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал, как можно привлекать туристов в страну, передает корреспондент NUR.KZ.
Ербол Мырзабосынов сообщил, что в 2024 году в страну прибыло 15,3 млн человек из-за рубежа. Более 10 млн внутренних туристов путешествовали по стране.
"В Алматы запущена хорошая инициатива - туристам раздают казахстанский шоколад. Подобные мероприятия символизируют гостеприимство страны. В Грузии это может быть вино, у нас - шоколад.
Еще одно предложение - предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии. Это поможет им получить доступ к интернету и связи с момента прибытия", - сказал министр.
Сегодня также сообщалось, что министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов предложил во всех крупных городах Казахстана запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром населенного пункта.
Ранее министр туризма и спорта Казахстана на заседании кабмина рассказал, сколько денег оставляют туристы в магазинах страны.
Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253879-razdavat-inostrannym-turistam-sim-karty-i-shokolad-predlagaet-minturizma/