Раздавать иностранным туристам SIM-карты и шоколад предлагает Минтуризма

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал, как можно привлекать туристов в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Мырзабосынов сообщил, что в 2024 году в страну прибыло 15,3 млн человек из-за рубежа. Более 10 млн внутренних туристов путешествовали по стране.

"В Алматы запущена хорошая инициатива - туристам раздают казахстанский шоколад. Подобные мероприятия символизируют гостеприимство страны. В Грузии это может быть вино, у нас - шоколад.

Еще одно предложение - предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии. Это поможет им получить доступ к интернету и связи с момента прибытия", - сказал министр.

Сегодня также сообщалось, что министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов предложил во всех крупных городах Казахстана запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром населенного пункта.

Ранее министр туризма и спорта Казахстана на заседании кабмина рассказал, сколько денег оставляют туристы в магазинах страны.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.