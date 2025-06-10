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Раздавать иностранным туристам SIM-карты и шоколад предлагает Минтуризма

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Сим-карта
Сим-карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал, как можно привлекать туристов в страну, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Мырзабосынов сообщил, что в 2024 году в страну прибыло 15,3 млн человек из-за рубежа. Более 10 млн внутренних туристов путешествовали по стране.

"В Алматы запущена хорошая инициатива - туристам раздают казахстанский шоколад. Подобные мероприятия символизируют гостеприимство страны. В Грузии это может быть вино, у нас - шоколад.

Еще одно предложение - предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии. Это поможет им получить доступ к интернету и связи с момента прибытия", - сказал министр.

Сегодня также сообщалось, что министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов предложил во всех крупных городах Казахстана запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром населенного пункта.

Ранее министр туризма и спорта Казахстана на заседании кабмина рассказал, сколько денег оставляют туристы в магазинах страны.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253879-razdavat-inostrannym-turistam-sim-karty-i-shokolad-predlagaet-minturizma/