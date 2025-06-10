Ночные автобусы запустят во всех крупных городах Казахстана из-за нелегальных таксистов

Во всех крупных городах Казахстана планируется запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром населенного пункта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным правительства, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров.

Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. Он предложил ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.

"В международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.

Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей", - сообщили в правительстве.

В апреле текущего года глава Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал о решениях, которые позволят минимизировать риски обмана иностранных туристов.

Напомним, о запуске ночных автобусов в Астане стало известно в начале лета текущего года. Сообщалось, что они курсировали по маршруту до 6 утра.

Но позже сообщалось, что в Астане могут отменить движение автобусов в ночное время. Перевозчик считает, что эти маршруты целесообразнее перевести на работу днем.

Позже в ТОО CTS решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году, пройти его можно по данной ссылке. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в текущем году.