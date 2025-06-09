Дожди, грозы и град пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 10 по 12 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в предстоящие дни территория РК будет ощущать влияние южного циклона.

Ожидается, что он обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди, 10 июня на юге, 11 июня на северо-западе, 12 июня на севере страны сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер, в отдельных районах выпадение града.

Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

В дневные часы температура воздуха будет прогреваться на севере, востоке, в центре до +25...+32 градусов, на западе, юге, юго-востоке температура достигнет +32...+37 градусов.

Отметим, что спад жары пообещали в Астане на этой неделе, также в столице ожидаются осадки.

Переменчивую погоду прогнозируют в Алматы на предстоящей неделе - дождливая погода будет сменяться солнечной, кроме того прогнозируется жара.

А в Шымкенте на это неделе столбики термометров поднимутся выше 40 градусов - осадки ожидаются только в середине недели.