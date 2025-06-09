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Жара, град и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

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Мужчина держит в руках град
Крупный град. Иллюстративное фото: imageBROKER/Valentin Weinhaeupl / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили синоптики на завтра, 10 июня, в ряже регионов Казахстана из-за плохой погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 июня на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем по области - сильная жара 35-36 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Западно-Казахстанской области днем тоже ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник днем на юге, востоке, в центре Мангистауской области возможна гроза. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в горных районах Жамбылской области - гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на юго-востоке Актюбинской области тоже ожидается гроза. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня в центре, на севере, юге Кызылординской области прогнозируются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра утром и днем на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на юге области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау ночью на западе, севере, в центре области возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью и утром на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области - высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

А на западе, севере Северо-Казахстанской области будет высокая пожарная опасность.

Во вторник в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня на юге Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра днем на юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу днем тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. 10-12 июня днем сохраняется сильная жара 35 градусов. 10-12 июня по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность

Завтра на юге, в горных районах Алматинской области возможна гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем 10-12 июня ожидается сильная жара 35 градусов. 10-12 июня по области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253687-zhara-grad-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/