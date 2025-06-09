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Женщину нашли в лесу в ВКО (видео)

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Потерявшуюся пенсионерку нашли в лесу
Женщину нашли в лесу. Фото: ДП ВКО

В ВКО три дня провела в лесу заблудившаяся пенсионерка. Ее нашли полицейские и спасатели и передали родственникам после осмотра медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 68-летняя жительница села Старая Черемшанка отправилась на автобусе в сторону Усть-Каменогорска - в лесной массив неподалеку от села Зимовье, чтобы собрать лекарственные травы. Вечером она не вернулась домой.

На следующий день женщине удалось дозвониться до родственников и сообщить, что она заблудилась и не может найти дорогу обратно.

На ее поиски были незамедлительно направлены силы полиции, спасательные подразделения, местные волонтеры и неравнодушные граждане. Задействовали все доступные ресурсы: мобильные группы, дроны и радиосвязь.

Поиски пропавшей пенсионерки
Поисковая группа. Фото: ДП ВКО

Уже через несколько часов после начала активной фазы поисков, вечером, женщину обнаружили в глубине леса у подножия сопки. Она была дезориентирована и сильно устала, но жива. Медики оказали пенсионерке помощь на месте.

Благодаря слаженным действиям всех участников поисков удалось избежать трагедии. Женщину передали родственникам.

"Я позавчера пошла в лес. И все, заблудилась. Находилась там три дня. Спасибо большое-большое. Я думала, я не выберусь никогда. Кругами ходила-ходила", - рассказала потерявшаяся.

Полиция ВКО напоминает: при выезде в лес обязательно сообщайте близким маршрут, берите с собой заряженный телефон, воду, еду, теплую одежду и средства навигации. В случае экстренной ситуации немедленно обращайтесь по номеру "102".

Ранее спасатели нашли 71-летнюю женщину в лесном массиве в горной местности, примерно в 30 км от Риддера. В ходе воздушного облета пенсионерку заметили на открытом участке местности. Ее передали бригаде скорой помощи.

В районе поляны Терра в Алматинской области три девушки сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности. Спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали их. Медицинская помощь не потребовалась.

В горах Алматы с помощью беспилотника искали туриста из Вьетнама. Оказалось, что он поднялся в горы на высоту 2510 метров над уровнем моря и заблудился в районе Большого Алматинского озера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253579-zhenshchinu-nashli-v-lesu-v-vko-video/