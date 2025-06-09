30-градусная жара будет сменяться дождями на этой неделе в Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 июня, обещают переменчивую погоду - жара будет сменяться дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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9 июня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

10 июня вновь ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 22 градуса. Скорость ветра составит до 6,7 м/с.

11 июня будет солнечно, без осадков. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 32 градусов, а ночью опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

12 июня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

13 июня будет пасмурно, но осадки не прогнозируют. Среднесуточная температура – плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

14 июня снова будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

15 июня, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 34 градусов, но ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.