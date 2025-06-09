Жару до 41 градуса и дожди обещают в Шымкенте в ближайшие дни

В Шымкенте в первой половине недели ожидаются дожди, а во второй - сильная жара до 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 июня в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 28 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 38 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

10 июня ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра составит до 6,3 м/с.

11 июня вновь обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

12 июня в Шымкенте снова ожидается небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 36 градусов, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,1 м/с.

13 июня будет малооблачно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

14 июня осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 31 градус. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,0 м/с.

15 июня, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 33 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 41 градуса, но ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.